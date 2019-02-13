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牧德去年賺逾三股本 總座談策略

2019-02-13 14:53經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

牧德今（13）日召開法人說明會，董事長汪光夏以及總經理陳復生率領團隊出席並說明營運成果與牧德五箭策略效益。

牧德法人說明會
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

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