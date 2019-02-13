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牧德去年每股賺30.43元 優於法人預期

2019-02-13 14:33經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

PCB相關AOI檢測廠商牧德（3563）今（13）日召開法說會公布財報，去年淨利約12.96億元，累計去年每股稅後純益達30.43元，優於法人預估27元上下水準，並較前一年度10.86元大幅成長。

牧德今日法說會將說明營運展望並說明新的投資布局，並將由牧德董座汪光夏主持說明伯特利獨角獸孵育中心布局。

牧德法說會財報
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