世界先進去年EPS 3.76元 擬配股息3.2元

2019-01-31 16:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



世界先進（5347）今（31）日召開法說會公布去年第4季營業利益20.74億元，稅後純益19.28億元，每股純益1.16元，累計去年歸屬母公司稅後純益61.66億元，每股純益3.76元，董事會通過擬配發現金股利3.2元，股東會預計6月14日召開。

世界指出，去年第4季合併營收77.05億元，季減0.6%，年增20.9%，毛利率約38%，營業利益率26.9%，稅後純益19.28億元，每股純益1.16元。

發言人曾棟樑表示，因季節性因素與經濟成長趨緩，較保守看待今年首季的客戶需求，預估今年第1季合併營業收入將約介67 ~ 71 億元之間；營業毛利率則預計將約介於 34.5 ~ 36.5 % 之間；營業利益率則預計將約介於23~25 %之間。

世界與格芯公司（GLOBALFOUNDRIES）今日宣布，世界將購買格芯公司位於新加坡Tampines的Fab 3E八吋晶圓廠廠房、廠務設施、機器設備以及MEMS智財權與業務。格芯會繼續提供該廠房設施至今年底，以方便世界與該晶圓廠既有客戶技術移轉與交接。

Fab 3E現有月產能約3萬5,000片八吋晶圓，此交易金額總計為美金2.36億元，交割日為今年12月31日；日前，雙方已就格芯公司Fab 3E晶圓廠的員工與客戶之交接達成共識；雙方都認為，員工是公司重要的資產，應優先予以妥善安排；雙方也會共同確保在該晶圓廠生產的所有客戶，其產品生產不會因此次交易而受影響，以此為前提，世界將承接該晶圓廠的所有員工，同時也將持續提供晶圓代工服務，接手在該晶圓廠生產的客戶產品，包括MEMS客戶。

世界董事長方略表示，感謝格芯公司董事會與經營團隊的支持，讓此次交易圓滿成功，也讓世界先進公司得以經由這次交易，取得持續擴充產能的機會，確保公司未來的成長動能。世界自創立以來，已有三次豐富的經驗，將晶圓一廠、二廠與三廠分別由DRAM廠成功轉型為專業晶圓代工廠。相信，這是一個為雙方公司均帶來雙贏的交易。