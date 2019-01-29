醫藥保健通路擴版圖 杏一、盛弘、大樹展開新布局

2019-01-29 12:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



醫療保健通路股今年紛紛展開新的計畫布局。杏一（4175）投入新智慧物流中心的建設，預計今年第4季完工，目標2020年門市家數將來到400家；盛弘（8403）去年併購了躍獅連鎖藥局，今年不排除再啟動併購或進行策略聯盟，同時將調整躍獅連鎖藥局的成本結構與體質，目標今年躍獅要有獲利貢獻。大樹（6469）今年目標家數要達150家，明年則拼200家，持續擴大市占版圖。

杏一表示，智慧物流中心可提升公司物流效率與效能，亦有助公司在新零售上的發展。看好新零售是未來趨勢，將持續強化會員的黏著度與線上線下整合，從去年8月開始推出杏LINE樂活服務，除了提供會員優質的服務體驗外，也持續因應消費者需求，提出交易明細查詢的新功能，透過線上線下的串接，杏一總會員數量去年年成長約15%，來自電商的營收年成長率也達到27.56%。

盛弘去年併購躍獅連鎖藥局，目前全省共有87家。展望今年，公司表示，將針對躍獅連鎖藥局進行策略調整，業務拓展與異業合作將並行，過去躍獅連鎖藥局皆在損平邊緣，今年目標產生獲利貢獻，提升合併效益。除藥品銷售及處方箋業務外，並成立健康專區，導入保健、健康食品與營養品、醫療器材、護理產品等，目標成為社區居民的最佳健康顧問。

大樹表示，持續進行實體門店四大展店計畫，目標2020年在台灣達200店。看好健康照護型藥局透過會員的有效經營，可創造高黏著度消 費群，達到連續的成長，不過，新設門市會員需面臨累積期，因此獲利貢獻會遞延。一般而言，第1年是虧損期，第2年開始獲利，且可持續成長5~10年。