松果購物完成A輪投資 募得1.5億元

2019-01-28 12:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ╱即時報導



以行動B2B2C平台、輕資產電商營運模式為主的松果購物宣布完成A輪融資，獲得台幣1.5億的資金挹注，除了母公司創業家兄弟持續加碼，也引進策略投資者 AppWorks 之初創投、中信創投、中加創投等投資機構，預計本輪資金將用於加大投資松果購物在台灣市場的布局，同時推進松果購物品牌規劃、數位廣告、AI及社群推展等運用。

松果購物主打賣方免租金、買方免運費商業策略迎戰市場，創造出全新B2B2C電商模式，並有別於傳統網路開店平台，主動幫廠商投放數位廣告協助線上銷售，成為台灣唯一訂單成效型的電商平台，首創以消費者為核心出發點的電商平台，成功創造廠商、消費者、平台三方共好的營運模式。

2016年5月成立至今累計總交易額突破13億元，進駐3,600間廠商，App下載數更已突破130萬，帶動行動端業績高達八成，2018年度交易額再創新高，並達到年成長160%以上的高度躍進。

董事長郭家齊表示，松果購物本次以每股20元、發行750萬股，透過市場看好電商產業發展及對於松果購物營運模式的樂觀看待，合計共募資台幣1.5億元，此次資金將成為帶動松果購物下一波重要發展的推進器，並作為目標2020年掛牌的準備。