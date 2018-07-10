茂生農經8月初掛牌上櫃 布局禽畜市場整合

2018-07-10 18:34 中央社 台北10日電



飼料廠茂生農經走過一甲子，以天然無污染、無藥殘生產製程、少量多樣客製化為主要競爭優勢，預計於8月初掛牌上櫃，透過小而美、專而精的策略營運可望穩步成長。

茂生農經董事長黃強表示，近幾年為擴大營運規模，除機能性禽畜飼料銷售及大宗穀物原料銷售外，亦朝垂直整合禽畜養殖及禽畜銷售市場創造獲利，布局成效漸現，預計將於12日舉辦上櫃前業績發表會。

茂生農經今年首季營收新台幣3.75億元，營業毛利率為11.5%，稅後盈餘為2783萬元，EPS為0.93元，略低於去年同期的1.15元。今年6月營收為1.04億元，年減8.43%，累計上半年營收為7.21億元，年增為2.12%。

茂生農經總經理吳清德表示，第1季受到國際大宗物資原料成本上揚衝擊，以致首季毛利率相對去年第4季及去年同期下滑，第3季開始反應成本，調整產品價格，毛利率可望見到回升，配合下半年的旺季效益，營運將優於上半年。

茂生目前飼料業務營收占65.33%，養殖業務占5.48%，大宗榖物原料買賣占17.92%，其它占0.23%。

茂生農經經理羅任芬指出，未來成長動能主要來自飼料收入，將透過垂直整合經營，增設機能蛋蛋雞場、合作蛋雞場飼養，並建立自有蛋品品牌，家禽部份將積極與現有飼養戶合作有色雞及鴨、鵝飼養，並跨入電宰場。

至於肉豬部份，台灣禽畜環境仍為密集方式飼養，容易造成交互感染疾病情況，加上飼養經營主年齡大或飼養畜舍老舊應加以更新，強調以自家研發的零藥物殘留、高飼效性能飼料進行飼養，運用科技化管理與飼養戶合作，擴大竹山豬場規模，提升豬隻數量與豬肉附加價值與競爭力。

吳清德表示，民國87年一度想掛牌，也申請通過，當年食品類股多處於「雞蛋水餃股」，最終放棄，直到100年後消費者越加重視食安議題，食安規格逐漸拉高，對茂生農經反而是有利的時機點。考量進行產業垂直整合及人才培養需要，決定進入資本市場掛牌上櫃。