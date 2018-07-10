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來思達上半年業績強 力拚每股賺逾5元

2018-07-10 07:48中央社 台北9日電

全球家具行銷平台來思達集團受惠出貨提升、美元升值，2018上半年營業額新台幣39億元，年成長近7%，法人預估，上半年每股盈餘可望突破5元，今年全年有望創歷史新高。

來思達6月單月營收達7.58億元，較去年同期成長近40%。2018 年第2季合併營收23億元，年增近20%。來思達表示，除了業務增加、出貨提升，隨著美元升值、新台幣跟貶，1至6月營收表現穩定成長，較去年成長近7%，營業額達39億元。

來思達同時看好下半年營運表現，第3季營收力拚再攀升30%，獲利有望進一步成長，對下半年每股盈餘抱持高期望，2018年整體營業額預期突破90億元。

法人表示，因今年前6個月營收獲利顯著成長，以來思達EPS成長態勢觀察，上半年每股盈餘可能突破5元，由於過去連續3年每股盈餘都破10元，今年極可能再創歷史新高，EPS力拚衝破13元。

來思達集團在全球五大洲銷售布局，B2B外銷業務以北美、歐洲、紐澳、南美及中東為主，過去以中國大陸及東南亞為主要產品生產基地外，這兩年來思達集團以「麗室達」品牌，發展中國內銷市場，廣招全中國經銷商擴展實體通路，期待中國市場擴展能提升營收及獲利成長。

目前擁有25家的子公司的來思達集團以控股公司為經營目標，除了本業穩健經營外，將持續尋求併購標的擴張集團規模。

營收新台幣東南亞

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