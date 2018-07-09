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櫃買率10家上櫃公司海外法說 反應熱烈

2018-07-09 22:27中央社 台北9日電

櫃買中心今天率領10家優質上櫃公司赴新加坡舉辦海外法人說明會，法說會大多採一對一方式進行，總計約進行60場次的會議，外資法人反應熱烈。

櫃買中心此次與國泰證券及馬來亞銀行金英證券(Maybank Kim Eng)合作，由總經理蘇郁卿帶領櫃買團隊及10家上櫃公司代表與會。

蘇郁卿表示，由於外資反應熱烈，甚至有與會上櫃公司利用午餐休息時間安排兩場投資人會議，或同時以一對多投資人會議方式進行，顯見新加坡外資法人對於本次上櫃公司法說會的熱情參與程度。

此次與會的10家上櫃公司，其中4家屬於櫃買市場中重要產業聚落的半導體產業，包括全球第一大顯示屏LED驅動IC廠聚積、IC設計廠商譜瑞、環宇-KY是砷化鎵及光電元件晶圓等製造廠商、合晶是全球第六大半導體矽晶圓廠。

其他6家上櫃公司包括牧德為台灣最大的印刷電路板自動光學檢測設備廠，智崴是飛行影院(i-Ride)全球市占率第一，新普為全球筆電（NB）鋰電池龍頭廠，胡連是台灣第一大車用連接器製造商，恒耀為全球汽車廠及特斯拉關鍵零組件供應商，大江生醫為醫美保健產業設計製造研發龍頭。

蘇郁卿指出，此次參與海外法說會的公司，不僅具有產業代表性，獲利表現也相當良好，吸引全球知名重要投資法人及新加坡重要金融機構代表約180人次參加。

櫃買中心法說會新加坡

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