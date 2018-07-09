六角6月營收3.1億元 年增逾五成

2018-07-09 19:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



連鎖餐飲集團六角（2732）公告6月合併營收3.1億元，與去年同期大幅成長50.51％，受惠夏日茶飲旺季及全球餐飲市場展店效益，推升第2季合併營收9.29億元，較上季成長17.2％。累計前六月合併營收達17.22億元，年增率達57.07％。六角第2季及上半年合併營收皆創歷史同期新高。

六角第2季及上半年合併營收均創歷史同期新高，係受惠夏日茶飲旺季，加上公司積極布局全球茶飲市場，「Chatime日出茶太」於日本率先插旗開出東京新宿，銀座及池袋店，為2020年將在東京舉辦的奧運會所帶來的茶品市場商機，做預先暖身準備。

另台灣土城日月光、上海徐匯、柬埔寨Aeon店，南半球澳洲悉尼店、墨爾本店、美國達拉斯店與捷克布拉格店等陸續展店挹注營收，加上併購中國杭州瑞里旗下「黑瀧堂」及「果麥」後，持續發揮展店動能，全中國目前已開出近1,300家店，展店目標上看1,600家。

六角旗下的「Bake Code烘焙密碼」及「春上布丁蛋糕」亦展現成長力道，前者歷經三年體質優化，於台北西湖店創下口碑，營運表現持續向上，今年可望於台北及新竹再擴展門市；「春上布丁蛋糕」從新竹最佳伴手禮，6月再進軍台北百貨櫃位「北車微風」，品牌力高度提升，有助於拓展消費族群。

展望下半年，根據Market Research Explore(MRE)市調公司在全球超過115個新興城市國家，珍珠奶茶產業市場調查，「Chatime日出茶太」名列全球前五大最佳珍珠奶茶品牌，挾「Chatime日出茶太」全球展店成功經驗，有助帶動六角旗下各品牌的拓店，公司致力於打造「國際餐飲品牌平台」，帶動營收續揚。