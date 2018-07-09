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為何痛下殺手還不罷休？分屍加害人的可能思考

溫網／全身沒贊助商 謝淑薇靠拚湊裝備挑戰紀錄

來思達上半年EPS 法上看逾5元

2018-07-09 14:36聯合晚報 記者嚴雅芳／台北報導

來思達創辦人謝貞德。 報系資料照
來思達創辦人謝貞德。 報系資料照
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來思達（8066）6月營收來到7.4億元，較去年同期成長47%，第2季合併營收22.9億元，較去年同期增加兩成，上半年營收39億元，年增率近10%。

來思達表示，今年第2季營運表現主要受惠業務增加、出貨提升，加上隨著美元升值，有利公司營運表現。法人預估，來思達上半年EPS可望突破5元水準，有利今年全年挑戰獲利新高。

來思達上半年營運表現亮眼，以目前接單來看，第3季營收可望再攀升，法人預估，來思達全年營收將突破90億元，由於該公司過去連續三年EPS都破10元，今年在出貨暢旺，加上匯率助攻下，有機會再創歷史新高，EPS挑戰12、13元。

來思達表示，第2季的營運動能包括紐澳、北美等市場都有不錯的表現，各市場表現平均。目前公司在全球五大洲具有完整的銷售布局。B2B外銷業務以北美、歐洲、紐澳、南美及中東為主，過去以中國大陸及東南亞為主要產品生產基地外，這兩年來思達集團以「麗室達」品牌，發展中國內銷市場，廣招全中國經銷商，擴展實體通路，未來期待中國市場的擴展能提升營收及獲利的成長表現。

來思達表示，目前集團已在全球擁有25家的子公司，以控股公司為經營目標。除了本業穩健經營外，將持續尋求併購標的，擴張集團規模，分散營運風險，整合並強化公司財務結構。

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