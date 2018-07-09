市場傳言業績及人事異動 牧德澄清營運正常

2018-07-09 09:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



牧德（3563）發出聲明，駁斥市場傳言，針對大客戶嘉聯益（6153）已拉貨完畢，暗示往後業績將受影響，牧德強調，過去業績成長是拜五箭逐步發酵之賜， 不是單靠某ㄧ客户，同時也對總座離職傳言駁斥。

市場傳出，牧德客戶嘉聯益已全數出貨完畢，暗示往後業績會受影響。牧德回應，上述傳言不但全然無據而且牧德過去業績成長是拜五箭逐步發酵之賜， 不是單靠某ㄧ客户。內部並做好了產能分配規畫，不容許個別客戶的狀況而使業績過度起伏。

針對市場質疑公司營收連續18個月成長，為何成長曲線如此之平順?對此，牧德表示，公司之營收成長乃拜五箭發酵之賜，出貨時程與量之多寡乃依客戶需求、工廠產能擴充速度及客服能力三者平衡去規畫， 透過嚴謹的內部管理，確保在出貨能夠穩定成長的同時，又能兼顧到產品及服務品質。

同時，外界也盛傳，牧德總經理陳復生即將離職甚至是已離開的謠言，牧德表示，陳總經理正全力帶領公司團隊開彊闢土， 並主導五箭策略之落實， 離職或將離職之訊息實為無稽。

牧德強調，公司向來注重公司治理，評鑑成績為業界之牛耳，並且非常注重股東之權益，為避免不肖投機之徒散播假消息，造成無辜投資者受損，特此聲明。