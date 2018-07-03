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亞獅康異位性皮膚炎抗體藥 申請人體臨床

2018-07-03 19:23經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

亞獅康-KY（6497）今日宣布向新加坡衛生科學局 (HSA) 提交 ASLAN004 針對異位性皮膚炎之一期臨床試驗申請(CTA)。ASLAN004 試驗中的單一劑量遞增試驗將招募健康受試者，多重劑量遞增試驗則將招收異位性皮膚炎患者。

ASLAN004 為全人源單株抗體，鎖定 IL-13 受體 α1 次單位 (IL-13Rα1) ，強效抑制 interleukin-4 (IL-4) 和interleukin-13 (IL-13) 的訊號傳遞。IL-4 與 IL-13 為引發異位性皮膚炎過敏反應的關鍵，如皮膚發紅和搔癢。藉由鎖定 IL-13Rα1 受體，ASLAN004 可望提供劑量與用藥頻率皆較低的給藥方式，優於現有作用機制相同的異位性皮膚炎療法。ASLAN004 選擇性地與目標細胞結合亦有望減輕相關副作用。

亞獅康執行長傅勇表示，ASLAN004 有潛力成為同級最佳療法，與異位性皮膚炎現有療法相比，ASLAN004 劑量與用藥頻率皆較低的給藥方式可大幅減少病患的負擔。

異位性皮膚炎是最常見的皮膚疾病，全球超過 2 億名病患深受其擾，異位性皮膚炎的特點為皮膚紅腫、持續嚴重搔癢，可能嚴重影響病患生活品質。高達三分之一成人病患的病情程度達中度至重度2，現有治療方式不多，對大多數病患的病情控制有限。

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