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亞泰6月營收4.06億元 月增21.55%

2018-07-03 14:41經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

亞泰公布6月合併營收4.06億元，月增21.55%，年增18.74%，為歷史新高，累計今年上半年營收19.24億元，年增9.43%。

營收亞泰

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