隱形眼鏡雙雄大擴產 衝獲利

2018-07-01 01:16 經濟日報 編譯記者 經濟日報 編譯記者 黃文奇 /台北報導



精華的隱形眼鏡產品。 記者陳正興／攝影 分享 facebook 隱形眼鏡雙雄尬產能。精華光學今年擴產手筆大，總產能有望擴充35%以上，今年第2季挑戰賺一個股本；金可今年新廠投產，產能陸續攀升，未來國際訂單挹注下，潛力可期。

精華、金可近期都持續擴充產能。其中精華訂單能見度不錯，為消化訂單，去年規畫新增20條新產線，其中三條1月底前產能達滿載，另一條新產線首季已投產，今年每季將新增三至四條新產線擴充產能。

精華今年擴產手筆大，總產能有望從原本58條增至78條，產能擴充35%以上，隨擴產效益擴大，營運一路增溫，全年營收、獲利有望創歷史新高，第2季有機會賺一個股本。

精華營運穩健，今年出貨北美產品主要是水藍片，一定程度拉低毛利率，約在38%左右，但日本市場出貨動能回升，法人估，精華今年每股純益有機會拚賺36元，再創新高，更有外資並重新喊出950元目標價。

金可則急起直追，旗下永勝光學中科新廠近日啟用，金可董事長蔡國洲表示，投資20多億元的新廠，目前四條鏡片生產線已試產，預定第3季投產，合計中科新、舊兩廠，已設立16條鏡片生產線及一條「返銷大陸」的高端護理液生產線。

據悉，金可未來三到四年內，永勝中科新廠還將再增加16條鏡片生產線，投產後每年生產總量達逾5億片及1,200萬瓶高端護理液。若再加上目前大陸15條鏡片生產線（含今年要建置三條鏡片線）及護理液線，集團累計年產量逾8億片及9,000萬瓶護理液，推估未來金可每年將創造超過百億元產值。

金可去年江蘇廠停工遭遇逆風，加上因應IFRS會計新制調整，營運表現衰退；不過今年起會計調整結束及擴產加持，將重回成長軌道，預估稅後純益成長逾三成，賺進1.5個資本額。