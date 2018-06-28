生技股掀掛牌熱 逸達29日上櫃打頭陣

2018-06-28 13:33 中央社 台北28日電



生技月即將於7月下旬開跑，除了帶動近期生技類股走出上漲行情外，即將掀起的生技股掛牌潮也備受關注，明天將由逸達生技率先掛牌上櫃打頭陣。

緊接著第3季還有達邦、奈米醫、皇將和茂生等4家公司接棒掛牌。

逸達生技在6月份啟動上櫃前公開承銷作業，競價拍賣創下3.43倍的超額認購成績，法人得標率達12%，是近期IPO生技公司法人得標率的2倍以上，顯示過往法人因為競拍出價相對偏低不易得標的行為模式，在參與逸達生技競拍作業時出手相對積極。

逸達生技公開申購時吸引175598張的合格抽籤數量，中籤率僅有1.46%，無論是競價拍賣或公開申購，投資人對逸達生技IPO案的參與熱度都寫下近3個月以來IPO生技類股的高標。

觀察逸達6月份以來在興櫃市場的表現，包括成交量與成交均價均見到轉趨熱絡的氣氛。

逸達生技競價拍賣平均得標價格為54.93元，上櫃前現金增資共計挹注公司超過4億元現金，除將全數投入供未來各產線品項繼續往前推進外，逸達生技目前研發進度最快的品項FP-001前列腺癌用藥，將在下半年向美國FDA提出藥證申請。

逸達以老藥新用方式，透過其專利技術的緩釋針劑平台SIF成功研發出FP-001，目前在美國申請505（b）（2）新藥，FP-001由神隆提供原料藥（API），並由法國針劑大廠 Pierre Fabre協助生產，去年成功完成三期臨床後，即分別與TRPharm（土耳其）及Mega Pharma（以色列）簽訂區域授權合約，延伸逸達生技在以色列、中東、巴勒基坦等地的產品銷售實力。

逸達董事長簡銘達表示，申請藥證的同時也與國際大藥廠洽談授權，下半年可望簽訂FP-001的歐美授權合約等項目，為逸達獲取其他現金流入。