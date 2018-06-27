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浩鼎股東會通過將辦理募資 因應長期營運

2018-06-27 09:58中央社 台北27日電

浩鼎今天股東會承認106年度稅後虧損13.79億元，EPS為-8.06元，截至106年底，待彌補虧損為52.92億元，並通過將辦理私募或發行海外存託憑證募資，因應長期營運需求。

浩鼎今天召開股東會，相較去年，今年股東會相對平和，大約20分鐘即順利結束，通過並討論所有議案。除了財報及虧損撥補案外，由於後續將啟動多個臨床，也通過辦理現增，預計以海外募資的模式進行。

董事長張念慈表示，浩鼎在以 Globo 系列醣分子為標的抗癌新藥研發持續進展、深化布局；收購創新小分子化療前驅藥 OBI-3424 以及購併圓祥生技，更將抗癌標靶擴增至 AKR1C3 酵素、免疫檢查點抑制劑（Immune Checkpoint Inhibitors），以及雙特異抗體（Bi-Specific Antibody）等新興領域。

張念慈表示，為了因應未來長期策略發展、營運成長及新藥研發資金需求，並考量資金募集方式的國際化及多元化，依法令規定提請股東會授權董事會，於適當時機以私募方式辦理現金增資發行普通股或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證（擇一或二者搭配），以籌措長期資金。

浩鼎此次資金募集案的增資發行股數以不超過1500萬股（含）為原則，每股面額10元。

浩鼎106年度營業收入 37.6萬元，較前一年度的9242萬減少，主要是 105 年度認列抗生素新藥鼎腹欣一次性授權簽約金收入300萬美元；106 年營業外支出為1.87億元，主要是帳上美元定存受到美元兌新台幣貶值影響，以新台幣表達金額減少所致。稅後虧損為13.79億元，EPS為-8.06元。

股東會浩鼎新台幣
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