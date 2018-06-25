興櫃新星／鈺太強攻麥克風 動能強

2018-06-25 00:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ／台北報導



專業聲學模組公司鈺太科技（6679）是IC設計股的新兵，該公司生產的微機電系統（MEMS）麥克風是台灣第一大，其中筆電用的MEMS麥克風，在全球筆電市場處於第三大供應商。

經濟日報提供 分享 facebook 鈺太成立於2005年12月，目前資本額為3.75億元，是一家聲學模組設計、測試公司，研發核心是聲學演算和深度學習演算法，尤其在數位麥克風模組有成熟技術，能做出性能優、小尺寸、智慧化、具信賴與一致性的產品。

目前該公司的產品，主要可以廣泛用在耳機、手機、筆電、醫療級助聽器、智慧音箱，甚至網通與車用領域。

鈺太在筆記型電腦市場，主要是供貨給Dell、HP、華碩、宏碁及聯想等品牌廠，同時也打入Sony智慧手機供應鏈，去年出貨量約落在8,000萬至9,000萬套。

過去三年，鈺太營收複合平均成長率達三成以上，就近幾年的營運情況來看，該公司營運成長穩健，去年每股稅後純益則達1.01元。

鈺太是一個研發公司，獲國內電聲大廠美律（2439）支持，與日本加高電子、世界知名聲學製造商富祐鴻、中國高階聲學廠麥谷科技有穩定合作關係。

該公司的市場競爭優勢，主要來自鈺太是用半導體的技術來設計和校正產品，像是手機用的MEMS麥克風，同時要進行許多音訊處理，例如消除回音、降噪、消除雜訊、辨別聲音、波束控制定向、立體環繞聲等功能。此外，近幾年市場需求也持續成長的智慧音箱，該公司在智慧音箱領域也有獨特的技術，業績逐漸成長。