興櫃低價股 逆勢冒出頭

2018-06-25 00:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／台北報導



台股近期焦點轉向低基期股，上周興櫃漲幅十大個股，全數不及百元，最低更只有7元。

上周台股遭美中貿易戰空襲，二度測試季線10,880點大關，興櫃買氣驟降，上漲個股由前周近百檔，降至74檔，下跌擴大到118檔，仍逆勢表態股票，普遍是低價族群，總計七檔個股漲逾一成。

這七檔股票依序有碩豐（6536）、東光訊、鑫品生醫、育駿科技、楷捷-KY、台生材和景凱，另外，康科特、巧新科技與興能高，也入列漲幅十大，目前股價都不及百元，並有八檔是低於50元的銅板股。

碩豐前周已晉升漲幅十強，上周再以35%的漲勢奪下第一。碩豐是工業電腦廠伍豐轉投資公司，近來因伍豐釋出利多，21日股東會再喊話看好下半年營運，使伍豐、碩豐連袂走強。

東光訊是車燈玻璃燈罩及透鏡製造廠，近期傳出出售桃園南崁工業廠房及土地消息，拉動21日股價放量漲五成，上周最高來到17.33元，創二年新高。

東光訊將委外標售桃園南崁工業廠房面積2,856.52坪，及土地面積4189.02坪，臨近COSTCO賣場和台茂購物中心，土地使用為乙種工業區，訂7月27日開標。