永信15建案 今年將入帳

2018-06-25 00:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林政鋒 ／高雄報導



高雄房地產市場出現「坪數縮小」、「單價提高」趨勢，永信建設（5508）迎合市場走向，今年可供入帳的建案15個、共523戶，預期可完售350戶以上，今年獲利可更上層樓。

法人表示，永信是高雄口碑建商，對房地產市場的變化掌握度高。22日永信建設收盤33.1元，跌0.1元。

永信建設指出，目前土地開發策略相對積極，開發目標以中價位首購及換屋住宅產品為主。因為根據高雄市不動產開發公會統計，2017年高雄房屋開工個案總數年減2.9%，總樓地板面積年減14.6%，總可售金額減少13%，足見市場推案量仍持續下降中。

據了解，平均每戶面積年減12%，但平均每坪單價較年增1.8%，可見高雄房地產市場推案有坪數縮小，單價卻提高的趨勢，永信今年推出建案「瑞祥-瑞隆區」、「瑞祥-保泰區」等，就是坪數較小個案。另「韻綠」則屬於總價較低的地上權個案，搭配在高雄房地產市場頗受喜愛的獨棟別墅「明頂大鎮」，產品符合市場需求。

法人表示，永信建設今年可供認列收入建案有「至善一品」、「天潤」、「本然」、「鼎席」等共15個，約523戶，以銷售率六成五至七成估算，應可售出359戶上下，為今年營收獲利奠下紮實基礎。