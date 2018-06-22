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《王之逆襲》雙平台營收榜衝上前五 智冠營運添柴火

2018-06-22 21:09經濟日報 記者葉子菁╱即時報導

由遊戲龍頭廠智冠（5478）負責通路、行銷及金流，旗下孫公司樂聚負責在地化活動及客服的韓國3D RPG手遊大作《King’s Raid – 王之逆襲》，自台港澳開放後成績告捷，上市三天內就達到GooglePlay下載榜第一名的成績，而在營收上成績也相當亮眼，持續蟬聯GooglePlay營收榜Top5內，且短短不到一個月的時間，已正式突破百萬會員。

遊戲Director-Kri表示，《King’s Raid – 王之逆襲》去年9月在韓國上市後，在Google Play營收榜中最高曾經達到3名，目前則穩定排名在22名，不僅會員數及營收穩定往上成長，全球150個國家除了中國外，也都陸續上市。目前伺服器共有6台，包括韓國、台港澳、北美、歐洲、日本、亞洲，除了日本上市是找當地營運商營運，其餘海外市場都是韓國原廠自行營運。

智冠集團董事長王俊博表示，此次智冠集團與VESPA共同合作，以集團豐富的通路資源與經驗，為《King’s Raid – 王之逆襲》提供行銷、廣告、客服、社群等在地化服務，為台港澳玩家打造良好的遊戲環境與服務，在雙方的努力下屢創佳績，證明以在地化服務為導向的全新合作模式可以為遊戲帶來更高效益，提升對公司的營收獲利貢獻，創造雙贏。

樂聚多前年從遊戲研發商網龍（3083）獨立出來，以代理營運行銷為主，其中網龍持股比例達五成。觀察目前Google play營收榜前三名遊戲分別為《天堂M》、《Fate/Grand Order》及《King’s Raid – 王之逆襲》，其中第2、3名皆由智冠負責通路、行銷及金流，樂聚負責在地化活動及客服，顯見策略的成功，帶動樂聚多獲利並將挹注智冠集團。

而了答謝玩家的熱情，VESPA特地於6月23日（六）在台北三創園區12樓，舉辦台港澳首場「玩家見面會」，讓研發團隊能近距離瞭解台港澳玩家的心聲。而玩家報名的情況也非常踴躍，現場玩家除了可拿到豪華贈禮之外，遊戲Director- Kri也將回答玩家們的問題，讓《King’s Raid - 王之逆襲》能更貼近玩家的需求，而達到台港澳長期經營的遠大目標。

營收智冠

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