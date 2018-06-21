富喬股東會通過股利0.65元

2018-06-21 13:40 中央社 台北21日電



富喬今天召開股東會，通過每股配發0.65元現金股利，去年受惠玻纖紗布價格上漲，加上高階產品取得客戶認證，推升獲利表現，今年營運規劃首重完成布建中國東莞玻纖布廠。

富喬今天召開股東常會，由董事長張元賓主持，會中通過承認2017年度營業報告書、財務報表和各項討論事項，以及2017年盈餘分配案，每股配發0.65元現金股利。

富喬2017年全年營業收入新台幣48.12億元，毛利13.1億元，毛利率27%，稅後淨利4.86億元，稅後每股盈餘（EPS）1.16元，獲利優於2016年。

富喬表示，2017年營運一方面受惠全球玻纖紗布短缺及價格上漲，另一方面由於部分高階產品取得客戶認證，推升毛利與獲利，使富喬在2017年達到近3年最佳的獲利表現。

展望今年，富喬表示，2018年營運規劃首重完成在中國東莞玻纖布廠布建，縮短生產學習曲線的時間，迅速達成規模產能，再以全產全銷策略推升獲利。

此外，富喬加強研發及產銷更高階產品，如超細紗BC1500、BC3000，及超薄布1027、1017，以供應下游CCL廠商高階電子產品所需。至於工業級產品方面，富喬將更強化未來歐美市場銷售服務，依據客戶需求開發產品通過認證提升獲利。