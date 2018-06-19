瓦城股東會 通過每股配發現金股利12.6元

2018-06-19 12:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



瓦城（2729）今（19）日召開股東會，通過2017年財報及盈餘分配案，決議每股發放現金股利12.6元，再創歷年配息最高紀錄，以前一交易日估算，股息殖利率達5.29%。

瓦城看好營運規模持續成長，積極打造「全球研發中心」，擴展「廚藝管理學院、物流中心、品質保證中心、研發中心以及食材生產中心」功能，公司表示，現已完成整地，預計明年上半年完工，可望加速集團布局全球市場。

瓦城表示，今年起將加速擴展海內外營運版圖，全年目標新增共22家店。近年國內餐飲產業營收持續呈現正成長，並連創同期新高，於百貨商場內業態占比明顯提升。

此外，旗下三品牌瓦城泰國料理、十食湘Bistro與大心新泰式麵食三品牌，陸續進駐上海、蘇州各黃金地段與指標性商場，營運亦持續成長。

在新品牌方面，瓦城表示，繼成功複製泰、湘及跨中式菜系後，現正籌備第七個自主研發新品牌，於菜色、服務流程以及店觀上，加入新穎元素，並為擴展規模做更積極的準備。未來集團每年也將持續推出1~2個以上新品牌，以開創營運新動能。

瓦城去年營收站上41億元大關，較去年同期成長6.57%，淨利3.28億元，年增7.51％，每股稅後純益（EPS）達14.12元，盈餘配發率89.24%。