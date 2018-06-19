親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

一人餐桌不OK？日本頭痛的憂鬱「孤食家」

江宜樺：我不反對非核家園 但蔡政府的口號讓人民受苦

瓦城股東會 通過每股配發現金股利12.6元

2018-06-19 12:26經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

瓦城（2729）今（19）日召開股東會，通過2017年財報及盈餘分配案，決議每股發放現金股利12.6元，再創歷年配息最高紀錄，以前一交易日估算，股息殖利率達5.29%。

瓦城看好營運規模持續成長，積極打造「全球研發中心」，擴展「廚藝管理學院、物流中心、品質保證中心、研發中心以及食材生產中心」功能，公司表示，現已完成整地，預計明年上半年完工，可望加速集團布局全球市場。

瓦城表示，今年起將加速擴展海內外營運版圖，全年目標新增共22家店。近年國內餐飲產業營收持續呈現正成長，並連創同期新高，於百貨商場內業態占比明顯提升。

此外，旗下三品牌瓦城泰國料理、十食湘Bistro與大心新泰式麵食三品牌，陸續進駐上海、蘇州各黃金地段與指標性商場，營運亦持續成長。

在新品牌方面，瓦城表示，繼成功複製泰、湘及跨中式菜系後，現正籌備第七個自主研發新品牌，於菜色、服務流程以及店觀上，加入新穎元素，並為擴展規模做更積極的準備。未來集團每年也將持續推出1~2個以上新品牌，以開創營運新動能。

瓦城去年營收站上41億元大關，較去年同期成長6.57%，淨利3.28億元，年增7.51％，每股稅後純益（EPS）達14.12元，盈餘配發率89.24%。

瓦城營收

相關新聞

茶飲股耐震 美食-KY、雅茗-KY逆勢揚

2018-06-19 12:20

藥華藥董事會決議 將對AOP仲裁案向ICC提出反仲裁

2018-06-19 10:44

昇陽半7月10日上市 6月20日起競拍

2018-06-19 09:46

華研授權金 估倍數成長

2018-06-19 00:03

普萊德 搶安控展商機

2018-06-19 00:03

矽瑪強攻車用 有斬獲

2018-06-19 00:03

瑞耘接單旺 今年強強滾

2018-06-19 00:03

商店街22日將表決下櫃案

2018-06-17 01:36

穩懋 營運會比去年好

2018-06-16 00:07

中揚光 Q2獲利將攀升

2018-06-16 00:07

宏碁金雞亮眼 小股東想認購

2018-06-16 00:07
看更多

熱門文章

台股早盤跌逾140點 失守11,000點整數關卡

2018-06-19 09:29

除權息行情 台積試水溫

2018-06-18 13:24

矽晶圓3雄衝產能 好要更好

2018-06-18 13:24

六大法人：iPhone台系鏈 旺到2019

2018-06-19 01:06

光學族 下半年不亮也光

2018-06-18 13:24

記憶體市況兩樣情！DRAM報平安 NAND拚反彈

2018-06-18 13:24

13檔強勢股 漲贏大盤

2018-06-19 00:03

現金股息七年來新高 宏碁轉型機會大好

2018-06-19 08:23

鋁質電容漲價 智寶進補

2018-06-19 00:03

PCB廠迎旺季 動能強

2018-06-19 00:03

美中貿易戰開打 台股「萬一」攻防

2018-06-18 13:24

佳凌深耕車用 獲利拚倍增

2018-06-19 00:03

裕日車搶市 引進小休旅

2018-06-19 00:03

內資撐盤 中小股帶勁

2018-06-19 00:03

折疊手機有影 台系鏈樂

2018-06-19 00:03

鴻海22日股東會 8大焦點待郭台銘開講

2018-06-19 08:24

LG、OPPO高階機亮相 聯發科晶技光燿科吃補

2018-06-19 00:03

光磊爆量勁揚 股價改寫近十年新高

2018-06-19 09:54

正崴子公司三合一 今拍板

2018-06-19 00:03

精材一年內停產12吋廠業務 股價開盤跌停

2018-06-19 09:52

上銀斥資27億 神戶設廠

2018-06-19 00:03

瑞耘接單旺 今年強強滾

2018-06-19 00:03

日月光投控 聚焦蘋果單

2018-06-19 00:03

就市論勢／法人作帳股 觀察重點

2018-06-19 00:03

精誠談營運 下半年更旺

2018-06-19 00:03

宏全今年營運拚雙高

2018-06-19 00:03

打入克萊斯勒鏈 大億業績補

2018-06-19 00:03

美中互祭高關稅 台股早盤重挫140點

2018-06-19 09:33

晶電營運樂觀 四檔靚

2018-06-19 00:03

家電四雄 活化資產

2018-06-19 00:03

美中互祭高關稅 台股上攻有變數

2018-06-19 08:24

富驛股東會 前董座侯尊中鬧場被擋在門外

2018-06-19 11:28

美中貿易戰升溫 台股一度大跌180點

2018-06-19 10:47

矽瑪強攻車用 有斬獲

2018-06-19 00:03

麗豐布局醫美 射第二箭

2018-06-19 00:03

全民權證／亞光 鎖定逾60天

2018-06-19 00:03

普萊德 搶安控展商機

2018-06-19 00:03

同致、強茂 認購亮眼

2018-06-19 00:03

中美貿易戰重燃戰火 台股重挫

2018-06-19 12:19

鎧勝下半年重點 看主要客戶手機筆電

2018-06-19 09:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top