藥華藥董事會決議 將對AOP仲裁案向ICC提出反仲裁

2018-06-19 10:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



藥華藥（6446）董事會決議捍衛股東權益，將對AOP仲裁案向國際商會（ICC）提出反仲裁，今（19）日股價也跟著震盪，盤中來到182.5元、最低來到179元。

藥華藥指出， AOP今年4月中待完整交付所有藥物化學製造管制流程文件（CMC) 後逕向國際商會（ICC）正式提起損害仲裁（分潤為主軸），藥華藥與德國律師全盤規畫應對策略後，董事會也於 6 月 15 日進行深入討論並決議除針對 AOP 所提仲裁案進行答辯外，也於同一仲裁程序中提起終止授權契約有效之反仲裁 ，爭取股東最大權益。