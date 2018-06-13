安特羅腸病毒71型疫苗 獲越南核准三期臨床試驗

2018-06-13 16:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐睦鈞 ╱即時報導



繼5月17日獲得國內衛福部核准得以在幼兒／幼童（2個月至6歲）進行腸病毒71型疫苗三期臨床試驗後，國光生技（4142）子公司安特羅生技（6564）進軍國際疫苗市場再傳捷報，安特羅已於6月8日正式收到越南衛生部（MOH）函文，獲准可以提出腸病毒71型疫苗臨床三期試驗申請。

在獲得此一重要進展後，安特羅也正積極著手相關技術文件等作業遞件，預計在越南及其他東南亞國家進行臨床三期的療效試驗，收案人數約2,700人，在兩年內完成試驗後，正式向東協國家提出藥證申請。

安特羅產出的腸病毒型71疫苗先前在國內經臨床二期試驗時，即顯示在2個月至6歲的幼兒/幼童是安全且可以有效誘發保護抗體，而除了對台灣本土流行的71型病毒具有保護力外，對於中國大陸及東南亞常見的71型病毒也有良好的交叉保護效果，使得此一疫苗具有行銷國際市場的潛力。

目前安特羅進軍東協市場已規畫同步到東南亞（泰國、越南等）進行多國多中心臨床試驗，並已佈局放眼進入中國大陸市場。

安特羅產出的腸病毒71型疫苗是由國光生技使用細胞培養技術平台生產，以無血清培養，利用生物反應器製造產出，具有品質一致性、高純度且適合大規模商業量產等特性。

一旦疫苗取得國內、外藥證上市後可以充分滿足對於腸病毒的防疫需求，為幼兒童健康把關。目前已有數家有意與安特羅合作的國際廠商正在洽談中。

配合腸病毒疫苗臨床試驗、海外市場開拓，加上細胞培養新型日本腦炎疫苗、克沙奇疫苗、及肺炎疫苗等研發計畫推進等，安特羅將於6月21日股東會後正式提出興櫃申請，預計於第3季正式登錄興櫃。