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奈米醫材7月中旬上櫃 明日舉辦業績發表會

2018-06-13 15:58經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

奈米醫材（6612）日前已經櫃買中心通過上櫃案，預計以競價拍賣搭配公開申購方式配售，7月中旬上櫃掛牌，並將在明日舉辦上櫃前業績發表會。奈米醫材近日在興櫃股價表現亮眼，連續兩日股價急拉，今（13）日盤中來到69.5元，創登錄興櫃以來新高位置。

奈米醫材所從事的高階醫療器材表面處理，依客戶需求涵括親水性、抗菌性、藥物釋放及抗血栓形成的表面處理，主要應用在生物相容之植/侵入式醫療器材，如眼科的人工水晶體植入系統、人工氣管、心導管及腎臟導管等。

奈米醫材資本額為3億元，去年度營收2.7億元，毛利率為77％，稅後每股盈餘1.03元。今年第1季營收7,800萬元，毛利率為75％，稅後每股盈餘0.45元。

奈米醫材表示，旗下應用於治療白內障的人工水晶體植入系統表面潤滑處理技術獨步全球，包括全球人工水晶體製造龍頭亦須仰賴其技術。

奈米醫材以其累積在人工水晶體植入系統的表面潤滑處理的重要關鍵技術，開發完成自有品牌愛視睫（aspicio）人工水晶體及安視（lioli）植入系統產品，已獲台灣及歐美衛生主管機關核准上市，並進入醫療院所銷售。

此外，並進一步開發高階醫療器材表面處理技術、功能型之人工水晶體以及便於使用之預載式人工水晶體植入系統。

依Market Scope預估，全球人工水晶體市場規模於2021年將達到43.7億美元（約新台幣1,311億元），而隨著全球高齡化現象加劇及多螢幕世代的來臨，罹患內白障的眼睛相關疾病快速年輕化，持續帶動白內障手手術醫材巿場需求成長。

奈米醫材表示，公司技術團隊具有自行開發新技術的能力，可掌握醫療器材產品的發展關鍵，隨著巿場需求持續成長，營業規模將日益擴大，未來獲利成長可期。

人工水晶體醫材奈米

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