客思達-KY每股配發現金股利0.3元 本季將走出低谷

2018-06-12 12:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



客思達-KY（2936）上午舉辦股東會，並完成董監改選。股東會通過去年財報與每股配發現金股利0.3元，股利配發率達81.08％。客思達-KY董事長高黎莎表示，先前大規模商品調整計畫已順利於今年第2季上旬調整完畢，在存貨數量、倉儲空間以及人力調配等營業活動均已回復可控制水準之情況下，獲利情形將有望自第1季的谷底明顯改善。

客思達-KY去年全年合併營收達119億元，年減2.36％，若以功能性貨幣美元統計2017年達美金3.92億元，則較2016年成長3.5％，惟受到台幣升值與美國稅改調降至21％，而一次性徵收海外利潤所得稅及遞延所得稅資產減值影響數，共約新台幣1.72億元，是影響2017年獲利表現較前一年度衰退的主因。該公司2017年稅後每股盈餘0.37元。

展望2018年，客思達-KY表示，針對主要通路客戶布局上，穩固全美超過8,000家中小型實體家具業者、深化線上電商客戶，並進一步積極開拓Top100大型實體連鎖等，以集團獲利為首要目標，目標將Top100大型實體連鎖營收比重拉升，提高集團於全美家具市場占有率。

其次，將持續強化品牌形象及增進品牌能見度，除家具官方網頁將重新設計改版，並增加社群媒體互動經營。客思達-KY表示，為了降低消費者線上瀏覽家具商品下訂至實際收到產品期待之落差，透過新科技之應用，幫助消費者線上選購符合需求的家具，以提高線上成交率、降低線上銷售的商品退換率以及所延伸的額外成本。