親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

不斷更新／川金午餐中西併 牛排、炒飯、哈根達斯

銷毀六百噸次級香蕉 產地價格立刻回穩

客思達-KY每股配發現金股利0.3元 本季將走出低谷

2018-06-12 12:37經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

客思達-KY（2936）上午舉辦股東會，並完成董監改選。股東會通過去年財報與每股配發現金股利0.3元，股利配發率達81.08％。客思達-KY董事長高黎莎表示，先前大規模商品調整計畫已順利於今年第2季上旬調整完畢，在存貨數量、倉儲空間以及人力調配等營業活動均已回復可控制水準之情況下，獲利情形將有望自第1季的谷底明顯改善。

客思達-KY去年全年合併營收達119億元，年減2.36％，若以功能性貨幣美元統計2017年達美金3.92億元，則較2016年成長3.5％，惟受到台幣升值與美國稅改調降至21％，而一次性徵收海外利潤所得稅及遞延所得稅資產減值影響數，共約新台幣1.72億元，是影響2017年獲利表現較前一年度衰退的主因。該公司2017年稅後每股盈餘0.37元。　　

展望2018年，客思達-KY表示，針對主要通路客戶布局上，穩固全美超過8,000家中小型實體家具業者、深化線上電商客戶，並進一步積極開拓Top100大型實體連鎖等，以集團獲利為首要目標，目標將Top100大型實體連鎖營收比重拉升，提高集團於全美家具市場占有率。

其次，將持續強化品牌形象及增進品牌能見度，除家具官方網頁將重新設計改版，並增加社群媒體互動經營。客思達-KY表示，為了降低消費者線上瀏覽家具商品下訂至實際收到產品期待之落差，透過新科技之應用，幫助消費者線上選購符合需求的家具，以提高線上成交率、降低線上銷售的商品退換率以及所延伸的額外成本。

股東會新台幣所得稅

相關新聞

美麗概念股龍頭麗豐-KY 闊別兩年股價重返300元大關

2018-06-12 12:18

亞泰配發2.75元股息 今年營運續喊衝

2018-06-12 10:08

佳邦通過4.5萬張私募案

2018-06-12 00:02

杰力匯賺 本季盈餘看增

2018-06-12 00:02

智晶衝新品 獲利添動能

2018-06-12 00:02

金居軟板應用 拚逐季提升

2018-06-12 00:01

杰力Q2保持水準 業績逐季高

2018-06-11 14:36

安力-KY競拍 每股底價25元

2018-06-11 14:30

淘帝-KY 5月營收6.11億元 年增20%

2018-06-11 11:59

亞光股東會通過配發1.6元現金股利

2018-06-11 10:23

元山拚中國市場 車用風扇成長引擎

2018-06-11 09:54

閎康Q2樂觀 法人估營收可望創新高

2018-06-11 09:15

蘋概新兵安力-KY展開競拍 7月掛牌上櫃

2018-06-11 09:12

威潤美日專案助威 下半年營運拚翻揚

2018-06-11 08:58

家具股拚成長 詩肯客思達5月雙雙加溫

2018-06-11 08:58

茂生農經營收穩定成長 預計7月召開上櫃前法說

2018-06-11 08:32
看更多

熱門文章

台股收跌7.19點 被動元件等三族群強勢

2018-06-11 13:40

一天62檔漲停 近三年最多

2018-06-12 01:46

研揚與廣積換股 策略合作

2018-06-11 15:34

營收報喜 上市櫃創最旺5月

2018-06-12 01:35

台達電 奪電動車大單

2018-06-12 00:02

亞光獲利 攻九年高點

2018-06-12 00:02

小七狂開複合店 羅智先：下一步可能是炸雞複合店

2018-06-12 09:42

就市論勢／半導體、PCB 短線找買點

2018-06-12 00:08

鴻海FII 再拉第3根漲停板

2018-06-12 10:14

華邦電看旺下半年

2018-06-12 00:01

國巨法說／內外資按讚 調升目標價

2018-06-12 02:01

股東會／台達電轉型 海英俊溫情喊話

2018-06-11 14:30

建大董座兄傳弟 寫業界佳話

2018-06-11 21:09

大億配息5.2元 獲利有望創高

2018-06-11 14:36

矽創Q2動能轉強 點紅燈

2018-06-11 14:30

華邦電擴產現增 迎接黃金十年

2018-06-12 00:01

6月11日 投資情報站

2018-06-11 14:30

中鋼成長16％ 全年樂觀

2018-06-12 02:01

面板跌價 雙虎評等不變

2018-06-12 00:01

廣隆將配發9.5元現金股利

2018-06-11 19:26

二高二低股 資金進駐

2018-06-12 00:01

卜蜂其祥營收攻頂

2018-06-12 00:02

佳邦通過4.5萬張私募案

2018-06-12 00:02

金居軟板應用 拚逐季提升

2018-06-12 00:01

三大法人 買超台股4.83億元

2018-06-11 16:49

施俊吉：台股萬點是健康的 仍有向上空間

2018-06-11 17:52

業者全面搶攻電動機車商機 光陽今推新電動機車

2018-06-12 09:24

統一 5月營收大躍進

2018-06-12 02:01

股東會／華邦電焦佑鈞：下半年景氣比上半年好

2018-06-11 14:30

日勝生集團公共汙水處理系統BOT案 獲75億元聯貸案

2018-06-11 14:40

華邦電焦佑鈞：下半年市況應比上半年好 新廠估9月動土

2018-06-11 12:47

杰力Q2保持水準 業績逐季高

2018-06-11 14:36

中華電 上月EPS 0.46元

2018-06-12 00:02

台達電通過5元現金股利 完成董監事改選

2018-06-11 13:17

低檔抗退！ 台股狹幅整理收小黑

2018-06-11 14:30

台郡12日起買庫藏股5,000張 轉讓員工

2018-06-11 16:50

杰力匯賺 本季盈餘看增

2018-06-12 00:02

今國光5月每股淨損0.17元

2018-06-12 00:02

今國光公布5月每股淨損0.17元

2018-06-11 17:24

大億股東會通過配發5.2現金股利

2018-06-11 13:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top