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十銓5月合併營收27.3億元 寫下近八年最高成績

2018-06-11 23:46經濟日報 記者簡永祥╱即時報導

記憶體品牌廠十銓科技（4967）今日 5 月營收 5.94億元，月增 17.1%，年增 9.1%；累計前五月合併營收達27.3億元，比去年同期成長15.8%，寫下近八年累計合併營收最高成績。

依據2018年《天下雜誌》「2000大企業調查」，十銓去年營收成長83.10% 獲選為「製造業成長最快50家公司」，並以工控及電競並進的策略，在市場攻城掠地。在掌握關鍵技術與產業趨勢下，十銓於《天下雜誌》「2000大企業調查」，製造業總排名來到歷年最高的409 名，顯示公司持續精進公司體質，提升產業競爭力的努力獲得市場肯定。

十銓也於今年 Computex 期間，延續去年的成績與進步，以君悅及南港雙展場的方式分進合擊，向市場玩家展示接下來對電競市場未來的擘劃與願景，同時整合上下游夥伴及周邊產業共同合作，展現品牌的布局與自信。

此外，公司持續看好資料中心、車用電子、航太、軍規等領域的應用，以及嵌入式記憶體產品等利基市場的成長。已組成專業團隊主導及開發相關領域，並持續培養接班梯隊以落實永續經營的承諾，未來將以人才養成為中心，全方面推展產品、業務、行銷開發工作，以提升品牌營收、獲利及產業排名。

營收電競

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