元太5月營收10.19億元 月增14.6%

2018-06-11 19:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



元太（8069）11日公告今年5月合併營收10.19億元，重新站上10億元大關，月增14.6%，年減18.2%。

元太今年前五月合併營收48.06億元，年減15.5%。今年單月營收高點落在元月10.37億元；2017年的單月新高則是9月的16.91億元。