蘋概新兵安力-KY展開競拍 7月掛牌上櫃

2018-06-11 09:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



蘋概股安力-KY（5223）將於今（11）日展開競拍，每股底價25元，預計6月15日開標，7月初正式掛牌上櫃。

安力專攻筆電散熱機構件，配合初次上櫃前辦理現金增資發行新股，公開承銷4,325張，其中3,459張採競價拍賣，競拍期間為2018年6月11日起至6月13日止，競拍底價每股25元，預計6月15日開標，7月初正式掛牌上櫃。

安力日前股東會通過106年配發現金股利，若以上櫃後掛牌股本計算，本次競拍得標者每股可配發現金股利近2元。安力新股競價拍賣每標單最低為1張，投標數量以1張之整倍數為投標單位，以價高者優先得標，每人最高得標張數合計不超過497張。

安力營收主力來源原為手機客戶，近年逐漸轉向到NB，透過客戶間接出貨給蘋果MacBook，2017年佔比達4成以上。安力客戶群高達9成為國內、外上市櫃業者。風扇客戶有日本Nidec、建準（2421）、台達電（2308）；散熱模組客戶有古河、超眾（6230）、雙鴻（3324）、力致（3483）等。

安力2016年與2017年營收分別為13.99億元、13.98億元，每股稅後EPS分別為1.80元、2.25元，獲利表現亮眼，2018年第1季合併營收為2.84億元，毛利率達3成，表現優於同業，每股0.3元，且5月營收達1.36億元，較去年同期0.95億元，單月年增達44%，累計1至5月合併營收5.19億元，與去年相當。