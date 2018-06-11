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興櫃新星／京站商場投資 進軍大陸

2018-06-11 00:03經濟日報 記者李至和／台北報導

京站實業（2942）今年3月興櫃，上市籌資目的是為了將來擴充營運所需資金提前做準備，京站最大的競爭優勢在經營百貨商場的團隊實力，台灣、大陸均有布局規劃，今年台北小碧潭捷運站商場將開幕，同時也在大陸洽談綜合性地產商場投資案，將藉此機會輸出京站團隊在商場經營上的軟實力。

經濟日報提供
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京站表示，團隊最有實力的就是百貨商場經營，過去幾年累積轉運站經驗後，對經營具有人潮流量「軌道經濟」更有經驗，未來將透過客製化、顧問式服務，將這項軟實力輸出至大陸、甚至東南亞市場。

京站實業是國內建商日勝生集團旗下的轉投資事業，目前以經營台北轉運站的京站時尚廣場為主，去年營收為13.67億元、年增1.45%；稅後純益2.7億元、年增18.57%；每股稅後純益為4.51元，近五年營收、獲利年年均創新高。

京站實業資本額僅6億元，以僅有一家百貨商場就積極爭取興櫃，希望拚今年底掛牌，總經理柯愫吟帶領經營團隊累積20多年的百貨商場實戰經驗，從早年獨樹市場一格的衣蝶百貨，到現在的京站時尚廣場，在百貨商場經營軟實力上，具有競爭優勢，因此京站掛牌後，將以小資本、輕資產方向拓展市場，以輸出Know-How大賺顧問財。

興櫃營收

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