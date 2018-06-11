興櫃銅板股 領漲尖兵

2018-06-11 00:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／台北報導



台股上周周線大漲207點，興櫃市場逾百檔收漲，買氣持續高張，其中漲幅一成個股計有13檔，並以50元以下銅板股最活躍。

上周興櫃市場共計107檔收漲，85檔下跌，連二周出現「百檔紅」。排行漲幅十大個股中，以新藥類股景凱（6549）大漲三成奪下第一，其次新盛力、百辰、久禾、十銓上漲二成，再來宏陽、奇鈦科、紘通企業、凌昇科、全宇昕等，也入列十大。

這十檔領漲尖兵，計有百辰、久禾、凌昇科屬於光電股，有族群集中性，以股價來看，則高度聚集50元以下低價銅板股，除了全宇昕收盤價為76元，其他個股如景凱、宏陽、紘通企業、凌昇科更不及10元，最低的宏陽僅3.9元。

景凱上周與櫃買中心前往北美生技展，為美國重量級大展之一，景凱傳出新藥JKB-122即將進行二期臨床試驗，激勵股價低檔大漲。

新盛力4月已送件申請轉上櫃，近期櫃買中心加速審查，預期不久有機會通過。新盛力新公布5月營收1.5億元，年增三成，連二月增幅達雙位數，有利股價表現。

新盛力自2月展開大漲，本波從5月中旬突破平台區間以來，波段漲幅逾三成。8日股價最高來到24元，創掛牌新高。

百辰5月營收雙成長，單月合併營收1.2億元，較上月成長20%，比去年同期增26%，8日股價在連日拉回後帶量拉長紅，推升單周漲幅超過二成。

久禾光電旗下生產筆電雙鏡頭，近期受惠暑假旺季與Computex（台北國際電腦展）登場，橘子、宇峻等遊戲股走強，激勵久禾強勢。