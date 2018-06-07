上奇5月營收2.85億 年增21%

2018-06-07 22:02 中央社 台北7日電



通路商上奇科技今天公布2018年5月合併營收新台幣2.85億元，年增21%；累計今年1到5月合併營收14.08億元，較去年同期減少12.53%。

上奇指出，5月各事業群表現穩健，營收均有雙位數成長，其中以港、台兩地創意暨雲端事業群及企業用戶事業群表現較佳；數位印刷事業群受專案交機延遲影響，表現持平。

展望未來，上奇表示，將專注雲端服務與數位印刷的區域規模擴展，擘劃更具國際化的事業版圖。