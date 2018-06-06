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通泰觸控出貨看增 營收估穩定成長

2018-06-06 13:18中央社 新竹6日電

電容式觸控開關應用不斷擴大，消費IC廠通泰今年電容式觸控開關產品銷售可望持續成長，並將帶動整體營運穩定成長。

通泰指出，目前1至16鍵的電容式觸控開關已成為主力產品，去年營收比重達61%，年增27%，並是整體業績主要成長動能。

隨著電容式觸控開關不斷擴大，目前已廣泛應用到微波爐、檯燈、電子秤、電視等產品，加上客戶市占率進一步擴增，通泰看好今年電容式觸控開關銷售可望持續成長。法人預期，通泰今年營收將成長約5%。

通泰近年投入包括溫度計及霧化器等醫療產品開發，目前正積極推廣，預計今年第4季布局可望逐步收成，將為未來營運注入成長新動能。

觸控營收電視

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