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中裕董座：竹北廠產能恐不足因應銷售需求

2018-06-06 11:58中央社 台北6日電

中裕新藥今天召開股東會，董事長張念原表示，目前看來愛滋新藥銷售優於預期，即將完工的竹北廠產能恐怕不夠愛滋新藥(TMB-355)全球銷售的需求，會持續尋求建廠擴充產能。

張念原表示，中裕營運一向步步為營，不會擴充太快，最大挑戰就是要確定「藥品在市場上不斷貨」，歐洲藥證也在申請中，即將完工的竹北廠產能，目前看來大概不足以因應愛滋病新藥(TMB-355)的全球銷售需求，會持續尋求建廠擴充產能。

張念原指出，竹北廠產能不足，過去幾個月與美國市場充分溝通，預估一年需要新藥的人數約有1.2-1.3萬人，如果能夠達到60%-70%的使用率就算達到預期。從各項數據評估，中裕希望全球生產目標是1.5萬人用量，他強調，自己有廠很重要，會另外再找生產基地，基本上要有二個地方生產，分散風險，才能確保供貨無虞。

中裕愛滋新藥(TMB-355)於4月30日正式銷售，4月終於打破零營收，認列新台幣3110萬元營收，不料5日最新公布的5月營收又掛零，嚇壞不少投資人。

張念原解釋5月營收「掛零」原因是，中裕的合作夥伴Theratechnologies在初期銷售階段，不會每個月下單採購，這次是在4月底訂貨開賣，一賣可能賣2個月，因此5月不會再訂貨，營收掛零不用緊張，要以季度來看，不過似乎也預告6月很可能再掛零。

但張念原強調，後續銷售會很快上來，預計這樣的情形會逐步改善，營收會較穩定的態勢。另外，在獲利認列上今年因應IFRS 15實施，由於中裕持有合作夥伴股權230多萬股，今年開始評價會計入損益表，前期金及上市時程里程金的認列方式也不同。

中裕營收愛滋病

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