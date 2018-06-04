牧德5月營收2.52億元 連13個月創新高

2018-06-04 18:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



AOI設備商牧德（3563）今（4）日公告5月營收約2.52億元，月增約二成，年成長165.9%，創單月歷史新高，已連續第13個月創下單月營收歷史新高。

牧德發言管道今日也強調，設備按計畫正常出貨，也一掃市場先前認為營收成長是受惠於軟板急單的謠言。