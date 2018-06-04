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牧德5月營收2.52億元 連13個月創新高

2018-06-04 18:41經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

AOI設備商牧德（3563）今（4）日公告5月營收約2.52億元，月增約二成，年成長165.9%，創單月歷史新高，已連續第13個月創下單月營收歷史新高。

牧德發言管道今日也強調，設備按計畫正常出貨，也一掃市場先前認為營收成長是受惠於軟板急單的謠言。

牧德累計今年前五月營收為10.28億元，年成長147.1%，來自軟板及AOI 4.0產品需求增加也是歷年最佳。牧德也看好，今年第三季傳統旺季表現。

牧德5月營收2.52億元，連13個月創新高，圖左起牧德董事長汪光夏與總經理陳復生...
牧德5月營收2.52億元，連13個月創新高，圖左起牧德董事長汪光夏與總經理陳復生。／記者尹慧中攝
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