是方5日170元掛牌上櫃 雲端營收拚倍增

2018-06-04 20:15 中央社 台北4日電



是方電訊5日將以承銷價每股新台幣170元掛牌上櫃，是方將加速雲端營收成長，今年首季雲端營收占比約7%，目標年底上看10%，近幾年將挑戰倍增水準。

是方上櫃承銷案日前完成競標拍賣，競拍得標加權平均價格197.5元，為競拍底價136元約1.5倍，5月30日公開抽籤完畢，中籤率僅1.27%。

是方預計掛牌股本為6.89億元，6月5日將以承銷價每股170元掛牌上櫃。

是方最近3年度獲利能力維持成長，基本每股盈餘逐年增加，2016年及2017年合併營業收入分別為19.8億元及21.26億元，每股盈餘則分別為5.29元及6.4元；2018年第1季合併營業收入5.49億元、每股盈餘為1.81元。

是方董事長吳彥宏指出，今年資本支出大約維持1億元左右的水準，以因應後續業務推展，轉化為更優良的體質。

是方營收與毛利均逐年成長，是方表示，旗下有4大產品線，包含雲端、IDC、網路、語音，其中語音毛利率最低，營收占比逐年下降，雲端營收逐年增加，且毛利率達70%是主要原因，也是後續資本支出的重點。

是方總經理劉耀元表示，2017年營收，來自於數據網路的營收占54%、雲端應用5.5%，其中，雲端年增率高達70%，預料今年雲端應用將加速成長，首季雲端營收已達7%，今年底上看10%，近幾年挑戰倍增水準，看好應用逐漸成熟，將加速雲端營收成長。

是方發展重點著重在AI及雲端應用服務方面，將建置Chief App Cloud應用雲平台，結合雲服務供應商，提供包括智慧製造、IoT物聯網、行銷應用、虛擬實境(VR)、資安應用、企業商務應用等6大領域的SaaS服務；同時兼顧台商企業全球布局對於網路服務需求，延伸全球企業網路服務，並與國際電信業者合作，擴大網路服務涵蓋區域，成為台灣連接國內外頻寬重要閘口，期許成為東亞地區的電信樞紐及雲端商務應用中心。

展望後續，是方表示，近年來由於IDC機房進駐率逐年增加及雲端應用服務營收占比提升，毛利率更由2015年的30.20%逐年提升至今年首季39.57%，顯示是方電訊營收及獲利均表現十分亮眼，未來發展前景樂觀可期。

此外，是方指出，由於機房運作必須24小時全年無休，不能有任何閃失，是方早在今年1月就開始執行不斷電系統，目前已採購發電機，汰換與調整設備，積極因應。