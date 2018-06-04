興櫃新星／威睿打國際盃 動能強

2018-06-04 00:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ／台北報導



從事網路流量分析控制設備的威睿科技（8298），提供解決方案確保IP網路的效率、安全性，客戶涵括國內中華電信、遠傳，以及日本NTT 、大陸中國移動等國內外電信大廠，技術獲得國際肯定。

經濟日報提供 分享 facebook 威睿已於3月底登錄興櫃，資本額2.51億元，董事長繆德澤。總公司及研發中心設在台北，並於北京、上海和東京等地設有銷售及技術支援辦公室。

威睿2014至2016年營運連續三年大幅成長，不過去年受到新台幣升值衝擊，獲利縮水。威睿因為做國際生意，手中不少美元及日圓帳款，去年認列匯兌損失，造成2017年稅後純益僅2,251萬元，比前年6,175萬元腰斬大減六成，換算每股稅後純益1.06元。

另外，去年底大陸召開19大全會，根據習慣，大陸許多國營企業在這段期間一些採購案會暫停，威睿客戶包括中國電信、中國聯通、中國移動等大陸三大電信公司，也受到影響。以往第4季是威睿的傳統旺季，但去年旺季不旺，不過一些訂單遞延到今年發生，有望挹注今年動能。

威睿主要客戶包括資安廠商及電信公司，像是日本前三大電信公司、新加坡電信、大陸中國電信、中國聯通、中國移動，台灣中華電信、遠傳、亞太電信等，接下來威睿希望朝歐洲、中南美洲等市場拓展。