興櫃股一周巡禮／成交量十強 五檔新面孔

2018-06-04 00:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王奐敏 ╱台北報導



上周櫃買指數再度收紅，漲幅1.5%，興櫃市場也維持一定成交量，有一檔個股成交量破萬張。

經濟日報提供 分享 facebook 上周成交量最大前三名依序為上海商銀（5876）、臺慶科（3357），以及力士科技（4923）；而近一周成交量最大的十檔股票中，以半導體占三檔最多，其次是電機機械、電子零組件各占兩檔。

至於上海商銀則繼續穩居成交量冠軍寶座，成交量共有11,681張，股價從36.34元上漲至36.86元；亞軍臺慶科成交量為6,126張，股價則是從37.84元大漲至47.89元；第三名力士科技成交量4,754張，股價從29.69元大漲至41.85元，本周成交量前三名均為價漲量增。

上周成交量前十名中，有高達一半都是新進榜，包括力士科技、旭德科技（8179）、健椿（4561）、心悅（6575），以及年程科技（3117），從股價來看，力士科技、健椿、心悅為漲量增，其中上周漲幅以力士科技的41.0%最高。

本周沒有公司登錄興櫃，不過有一家是方（6561）即將在5日上櫃掛牌。

是方主要提供數據網路、IDC機房（網際網路數據中心）、語音通信及雲端應用服務。是方承銷價170元，與1日興櫃收盤均價224.58元相比，有頗可觀的價差。