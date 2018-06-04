興櫃15悍將 周漲一成

2018-06-04 00:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／台北報導



上周台股價量齊揚，興櫃市場三訊號，反映買氣大幅增溫，包括收漲個股突破百檔，上漲一成個股由前周11檔擴大到15檔，另外，興櫃股王緯穎（6669）股價直逼500元，市值挑戰600億元，人氣衝高。

上周興櫃計115檔個股收漲，漲幅達到一成分別為鎧鉅、力士科技、鈺太科技、達輝光電、台慶科、緯穎、真好玩、聯致、騰輝電子、逸達、龍翩真空、生控、科定、久禾光電和東光訊，集中光電、零組件與生技三大類股，其中鎧鉅、力士科技漲逾40%，表現亮眼。

鎧鉅是零組件股漲幅第一，從事PCB鑽頭／銑刀、複合式棒料及機械刀具製造。鎧鉅今年前四月受惠市況回溫，累計合併營收8,128萬元，較去年同期增一成，上周股價低檔走強。

力士科技是MOSFET（金氧半場效電晶體）指標，由於MOSFET漲價熱炒，上周包括富鼎、大中、尼克森皆創波段高價，帶動力士股價登五年高。

鈺太5月登錄興櫃，主要生產微機電麥克風晶片與電源管理晶片，除支援智慧手機、筆記型電腦、智慧家庭聲控設備，工控設備及聯網汽車導入語音辨識功能，也採用鈺太的微機電麥克風產品。

達輝光電是新纖集團轉投資TAC膜廠，地位居全球前三大。上周新纖獲外資擴大買超，股價大漲8%，激勵達輝轉強。