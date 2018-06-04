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漢磊、蜜望實 列處置股

2018-06-04 00:05經濟日報 記者王奐敏╱台北報導

櫃買中心表示，漢磊股票（3707）、漢磊一轉換公司債、九豪股票、安碁股票，自6月4日起預收款券並每五分鐘撮合一次；蜜望實股票自4日起預收款券並每20分鐘撮合一次。

漢磊、九豪、安碁因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自6月4日起十個營業日，對漢磊股票、漢磊第一次有擔保轉換公司債改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每五分鐘撮合一次。

各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

蜜望實則是因最近30個營業日內曾發布處置，又因連三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自6月4日起十個營業日改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每20分鐘撮合一次。

各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

櫃買中心漢磊

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