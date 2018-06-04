鎳價漲 燁聯、唐榮樂透

2018-06-04 00:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林政鋒 ／高雄報導



國際鎳價短線狂飆，每公噸1.54萬美元，創二年半來新高，燁聯、唐榮（2035）等上游廠樂透，相關上市不銹廠千興、允強、彰源等短線受到期待。

法人表示，鎳價走揚，一周漲逾4.5%，鎳金屬交易技術線呈多頭排列，短中期上漲動能依舊強勁，對上市不銹鋼族群有利。

唐榮主管說，國際鎳價表現不俗，大陸鎳金屬期貨交易相當熱絡，市場分析是大陸地區不銹鋼庫存持續下滑，上游煉鋼加大力道增產，因此對鎳金屬需求大增，導引出一場多頭氣勢強勁領導的格局。

長期來鎳金屬容易受人為操控，當前是否也屬於投機性頗受關注。但業內專家指出，當前鎳金屬由於基本面供給不足且需求增加，因此預估會支撐鎳價進一步走揚，而除了不銹鋼冶煉需要用到鎳金屬之外，中長期來看，動力電池高鎳化，也將成為鎳價上漲的最重要動能，而且越勢愈來愈明顯。

唐榮主管表示，另有觀點認為近期鎳金屬基本面走強，主要是大陸環保政策正對下游鎳鐵製造和不銹鋼生產構成壓力。相關礦場或鋼廠會因環保要求增加成本，隨著市場需求增溫，不銹鋼庫存釋出的腳步加快，尤其大陸市場關於中頻爐關停導致的強化減產預期，讓業界認為供給面會受到抑制，直接造成不銹鋼繼續反彈，同時帶動鎳價維持高位震盪。