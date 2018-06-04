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創櫃之星 閃耀電腦展

2018-06-04 00:05經濟日報 記者王奐敏╱台北報導

櫃買中心將帶領創櫃板公司參加「2018台北國際電腦展InnoVEX新創特展」。圖...
櫃買中心將帶領創櫃板公司參加「2018台北國際電腦展InnoVEX新創特展」。圖為示意圖。 本報系資料庫
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經濟日報提供
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櫃買中心為推廣創櫃板制度及提升創櫃板公司之曝光度及國際知名度，將帶領三家創櫃板公司參加「2018台北國際電腦展（COMPUTEX）InnoVEX新創特展」。櫃買中心此次特別設置「創櫃之星主題專區」，將自6月6日至8日起連續展出三天，地點位於世貿三館。

InnoVEX新創特展活動由中華民國對外貿易發展協會及台北市電腦商業同業公會共同主辦，今年邁入第三屆。

本屆活動參加公司家數較去年大幅成長，已有來自21國388家新創企業報名參加，產業類別以資通訊、人工智慧、物聯網等為主。櫃買中心特別規劃設置「創櫃之星主題專區」，邀集屬該產業之都以特（7517）、亞科國際（7523）、華圓設計（7532）等三家創櫃板公司擺設攤位。

櫃買中心表示，都以特從事產業用雲端行動應用系統及3D App開發，亞科國際主要從事電子商務平台開發及企業形象網站開發與CIS設計服務等服務，華圓設計則為專業建築設計服務商。三天展覽活動期間，櫃買中心都將有專人於主題專區設置諮詢服務櫃檯，協助與會企業了解櫃買中心及有益於企業發展的創櫃板制度。

櫃買中心表示，藉由帶領創櫃板公司參加InnoVEX新創特展此類具代表性國際商覽活動，除可協助提升創櫃板公司知名度，有助於拓展公司業務與資金媒合機會，更展現櫃買中心積極扶植國內創新創意企業發展的努力，以及響應政府積極營造友善新創投資環境的具體作為，將有助提升國家經濟的活力及開創力。

今年櫃買中心持續推動優質企業進入櫃買市場，讓櫃買家族多層次資本市場，更加成長茁壯。

截至6月1日，上櫃家數有756家，包含外國公司33家，興櫃掛牌公司有258家，包含外國公司八家，而目前登錄創櫃板家數則有84家，總計櫃買家族已有1,098家公司。

櫃買中心創櫃板

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