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路人的一個便當 流浪老伯落淚：今天可以吃飽了

琉園推出新品 吸引更多高端客戶

2018-05-30 21:23經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

琉園（9949）30日宣布推出新品。由於受到大陸打奢影響，琉園近兩三年遭逢虧損，不過2016年開始推出另一個產品線「室內裝修」，讓琉璃不再只是擺飾，琉園表示，今年5月底前已接下四個案子，還有五到六個案子洽談中，室內裝修可望在今年營收浮現效益。

琉園今年為24周年，今宣布推出獨創的「脫蠟精鑄」結合「大匠輪拋」新技術，成功開發5C極致光的「極光琉璃」，可望吸引更多高端客戶。

另外，為了讓公司轉虧為盈，琉園積極調整經營模式，推出空間客製化的室內裝修，讓琉璃可以與室內空間結合，分兩種方式經營，一是半訂製款，以倉庫有備貨的琉璃可進行空間裝修，另外則是訂製款，商品全部客製化。

琉園表示，今年5月底前已經接下四個成案，都是採半訂製款，目前還有五到六個洽談中，希望逐步推廣室內裝修，讓消費者知道琉璃不光只是擺設而已，也能是實用性的藝術品。

由於希望吸引更多新客源，今年琉園選出自家100款常銷經典作品，以「極光琉璃」工藝重新詮釋，展現新風貌，其中60件作品中，有50多件為小件作品，價格在7,000元以下，萬元以下價格商品比往年多，另外10多件則是3萬元以下，有機會吸引小資族購買。

琉園今宣布推出獨創的「脫蠟精鑄」結合「大匠輪拋」新技術，成功開發5C極致光的「極...
琉園今宣布推出獨創的「脫蠟精鑄」結合「大匠輪拋」新技術，成功開發5C極致光的「極光琉璃」，可望吸引更多高端客戶，此為「祿壽亨通」。琉園/提供
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