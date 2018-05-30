琉園推出新品 吸引更多高端客戶

2018-05-30 21:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



琉園（9949）30日宣布推出新品。由於受到大陸打奢影響，琉園近兩三年遭逢虧損，不過2016年開始推出另一個產品線「室內裝修」，讓琉璃不再只是擺飾，琉園表示，今年5月底前已接下四個案子，還有五到六個案子洽談中，室內裝修可望在今年營收浮現效益。

琉園今年為24周年，今宣布推出獨創的「脫蠟精鑄」結合「大匠輪拋」新技術，成功開發5C極致光的「極光琉璃」，可望吸引更多高端客戶。

另外，為了讓公司轉虧為盈，琉園積極調整經營模式，推出空間客製化的室內裝修，讓琉璃可以與室內空間結合，分兩種方式經營，一是半訂製款，以倉庫有備貨的琉璃可進行空間裝修，另外則是訂製款，商品全部客製化。

琉園表示，今年5月底前已經接下四個成案，都是採半訂製款，目前還有五到六個洽談中，希望逐步推廣室內裝修，讓消費者知道琉璃不光只是擺設而已，也能是實用性的藝術品。