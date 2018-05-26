參加中國美容博覽會 太和獲最佳研發獎

2018-05-26 00:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ／台北報導



太和-KY（4136）昨（25）宣布，該公司於今年第23屆中國美容博覽會，旗下美容技術獲得「2018 美伊科技獎最佳研發獎」最高殊榮，估計獲獎後將對該技術未來可望為公司營運加分。

太和表示，該公司此次參展現場除了展出既有得獎的產品和 2018 年最新科研的成果等美妝保養品外，並以全新「柔光溢彩漸變腮紅」產品擊敗來自國際和中國本地的參選企業的最新產品及技術，榮獲上述榮譽。太和昨日興櫃參考價格約65.55元。

在技術競爭力上，太和說，此乃凸顯太和生技旗下彩妝類產品的配方研發設計、製造工藝、色彩排列美學等在創新性、科技力、市場認可度、設計感等四大評選標準，廣獲中國美容博覽會科學技術委員會、以及國內外化妝品產業領域的權威科學家的肯定。

太和今年4月合併營收1.01億元，較去年同期成長47％；累計前四月合併營收為3.15億元，較去年同期成長16.9％。

唯該公司今年首季稅後仍虧損約3,900萬元，每股淨損1.62元。

太和1980年在台灣高雄設廠成立，1992年前往中國上海地區設立海外生產基地，直到目前在中國大陸設有上海露凡西化妝品、麗鑫生技化妝品，員工總人數超過800人，主要市場在歐、美和中國大陸等地區，為全球名列前茅的化妝品ODM及OEM製造商。

太和今年受惠來自於國際彩妝品牌、大陸本土美妝客戶訂單持續成長，從營運占比來看，外銷與大陸內需各占一半，海外部分，日本委外代工的訂單，可望在第4季加入出貨行列，今年獲利能力不俗。