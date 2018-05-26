尼克森出貨 法人看旺

2018-05-26 00:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ／台北報導



今年以來金屬氧化物半導體功率場效電晶體(MOSFET)市況維持熱絡，相關廠商產能利用率多數呈現滿載。

其中，市場法人看好MOSFET廠尼克森（3317），今年第2季在出貨增溫下，單季業績表現可望有優於首季表現。

尼克森的MOSFET產能多以中低壓為主，高壓則較少。

此外，若依照應用別產品佔營收比重來看，PC占營收75%、非PC則占營收25%。 公司表示，PC市場需求仍穩健，下半年將進入拉貨旺季。

尼克森在非PC產品比重，去年下半年起營收佔占比逐漸提高，已經從過去10%成長至25%，主要受到中國客戶轉單效應明顯。

未來尼克森也將持續開拓非PC的應用面，以穩固營運動能。

在今年MOSFET市況展望上，尼克森表示，MOSFET市場目前訂單量足夠，且PC市場仍穩，但仍嚴重受到EPI(磊晶)備貨量以及代工廠產能影響。

目前EPI都是公司自己備貨，且代工廠目前採單月限產能的方式來調配，產能仍緊，未來可能又因許多電子新應用產品崛起，而繼續排擠掉MOSFET產能。

根據市場傳言，6月起上游EPI供貨量可能更緊，EPI不排除再次漲價，市場法人認為，現階段由於需求熱絡，供給沒有增加之下，MOSFET廠接單方面多不是問題。

但是面對上游的原材料上漲，是否能夠完全轉嫁成本，才是今年下半年獲利表現關鍵，市場法人認為，多數的MOSFET廠對未來的毛利率走勢均有微幅下滑的壓力。