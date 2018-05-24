六檔超新星 有看頭

2018-05-24 01:14 經濟日報 本報訊



智崴體感模擬 攻新世代娛樂

國內唯一體感遊樂設備的掛牌公司，利用核心技術結合3D體感模擬技術，創造出各種新世代媒體體感遊樂設施。該公司除積極擴張美國、歐洲市場外，也將觸角伸入南半球，在澳洲布里斯本設立飛行劇院，澳洲官方表示是吸引國際觀光客造訪的重大投資。更獲邀與中油、工業局及高市府共同打造一個體感產業聚落。

時報營運轉型 衝刺網路行銷

主係從事出版業務，多年來該公司出版書籍囊括國內各出版獎項，且多次在誠品書店、金石堂及博客來網路書店的營業額名列單一出版社第一名，此外，近來該公司積極開發網路數位行銷與營運，建立數位出版平台，以期掌握競爭優勢，並發展非書之文創業務，帶動營運轉型，朝綜合文創產業邁進。

新鼎解決方案 勇奪桃機訂單

新鼎為國內少數業務橫跨石化、煉油、能源、交通與高科技產業之系統整合廠，並具備工程自動化統包能力。

新鼎持續開發智慧化的解決方案，主要從智慧機電、智慧製造、先進自動化三管齊下，近年獲桃園機場的智慧行李處理系統改建、新建及相關機電設備工程等訂單。

迅得多元布局 拚自動化開發

主要從事印刷電路板（PCB）、平面顯示器、太陽能模組及半導體自動化收放板機等自動化生產設備之研發、製造及銷售等。迅得公司深耕於智慧營運、智慧製造和智慧機械，該公司近二年來除積極布局PCB智能化系統整合應用外，更致力於投入智慧自動化設備開發，整合智能化倉儲系統、資訊流蒐集整合等多樣化服務。

富喬強化研發 瞄準新興應用

主要從事玻纖紗生產，終端應用於各式電子產品，並受惠於電動車、工業物聯網、智慧音箱等新興應用市場之成長。

富喬公司產品之應用分為電子級與工業級，近年來工業級玻纖紗應用領域持續擴大，富喬公司也持續強化在工業級玻纖紗之研發，更於今年1月22日首度納入富櫃50指數成分股。

崇友深耕電梯 製造銷售通包

崇友實業主要業務為電（扶）梯相關產品製造、銷售及維護以及發電機之銷售及維護，是日本東芝（TOSHIBA）電梯在台灣唯一的總代理商，為台灣地區三大電梯製造銷售廠商之一。

除了住宅建案電梯外，崇友實業更是深耕飯店、辦公大樓電梯，以及電梯之定期保養業務。