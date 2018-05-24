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智慧機械 台灣出口新明星

2018-05-24 01:14經濟日報 王奐敏

櫃買中心智慧機械業績發表會，右三為主任秘書柯福榮、左三為富喬董事長張元賓、左一為...
櫃買中心智慧機械業績發表會，右三為主任秘書柯福榮、左三為富喬董事長張元賓、左一為富喬副總經理謝銘男、右二為迅得總經理王年清、右一為迅得發言人孫淑景、左二為迅得副總經理邱慶祥。 櫃買中心／提供
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櫃買中心柯福榮主任秘書於5月22日業績發表會表示，為配合政府力推「5+2」產業計畫，特別聚焦智慧機械產業，以協助投資人深入瞭解優質上櫃公司。智慧機械應用涵跨半導體、電子、航運及紡織業等產業，主要掛牌產業類別為電機機械類，2017年底市值約1,223億元，占整體上櫃公司市值之比重為3.69%，較2016年底市值1,015億元，增加約20.49%，更高於2017年台灣機械業產值約11%之增幅；截至2018年4月底止，該類上櫃公司掛牌家數達39家，平均殖利率為3.66%，優於櫃買市場平均殖利率2.83%，顯示電機機械類之上櫃公司值得投資人長期投資。

櫃買中心表示，從上櫃電機機械類之基本面觀察，2018年第1季稅前淨利15.92億元，較去年同期13.48億元，增加幅度為18.15%，當季獲利公司更高達30家，此外，2018年第1季單季每股盈餘（EPS）大於1元之公司計有九家，其中EPS超過2元以上公司有二家，顯示電機機械類公司整體獲利持續成長。

櫃買中心表示，台中地區發展精密機械產業已超過30年，為台灣工具機的製造基地，被稱為精密機械黃金區，政府於2017年8月31日在台中水湳經貿園區成立「全球智慧機械發展中心」，作為扶植智慧機械之根據地。台灣機械業係以出口為導向，外銷比重達六成以上，2017年出口值新台幣7,792億（約256億美元），占總出口值8.06%，美元出口值較去年同期成長21%，創下歷年新高紀錄。依據財政部統計，中國大陸為台灣機械設備最大出口市場，2017年對中國大陸出口金額約76.9億美元，占台灣機械出口比率30.3%，較2016年出口金額約51.7億美元，成長48.7%，其他重要出口市場依序為美國及日本，分別占台灣機械出口比率16.0%及6.6%。

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