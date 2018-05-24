文創產業 寫下亮眼本益比

櫃買中心文化生活業績發表會，中為副總經理林瑛珪、右為智崴總經理歐陽志宏、左為智崴財務長林穗娟。 櫃買中心／提供 分享 facebook 櫃買中心指出，全球經濟發展趨勢已指向以創意為成長動能的時代，我國政府亦積極展現推動文創產業的決心，過去長久以來，我國文創產業多仰賴政府獎勵補助或各大企業主慷慨捐助為其主要財務工具之一，讓台灣文創產業得以百家爭鳴，成為當代華文社會的文創發祥地。為了要讓台灣文創業能更永續發展，可借重資本市場的力量，讓文創業者、專業中介機構及認同文創價值的投資人共同參與並創造共贏。

櫃買中心林瑛珪副總經理於5月21日業績發表會中表示，為響應政府政策，自2014年1月新增「文化創意」產業類別，推出「創櫃板、興櫃市場及上櫃市場」等多層次的籌資平台，目前歸類於「文化創意」公司計有24家上櫃公司、16家興櫃公司及15家創櫃板公司，含括了工藝、圖書出版、廣播電視電影、出版、創意生活、數位內容、流行音樂及文化內容等文創企業，目前文化創意類股上櫃掛牌資本額合計128億元、市值1,038億元，成交比重占上櫃股票成交值約4%。

截至2018年4月底，上櫃文化創意類股共計五家市值達百億以上，且該產業類股本益比為43.27倍，於上櫃各產業名列前茅。另外，該類股2018年第1季獲利表現同樣表現搶眼，較去年同期增加6.93億元，成長率高達97%。

強化數位建設 加速成長

櫃買中心表示，立法院於2017年7月5日三讀通過「前瞻基礎建設特別條例」，其中對於文化創意產業有較大影響的「數位建設」方面，政府預計在2017年至2021年間投入新台幣64.7億元發展數位文創、普及高畫質服務，有助於帶動整體文化創意產業規模的成長。