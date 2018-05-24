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孫安佐放棄正式提審 未現身法院

三大優勢 磁吸外資

2018-05-24 01:14經濟日報 王奐敏

櫃買中心表示，今（2018）年以來截至5月23日止，櫃買市場上櫃股票每日平均成交金額為366.56億元，較去年度的312.34億元大幅成長了17.36%，更超越了96年度上櫃股票歷年最高日平均成交金額345.64億元，創下新的歷史新高紀錄。櫃買中心統計，外資今年以來在櫃買市場買賣成交占比為10.32%，較去年的8.87%，大幅提高了16.35%，而外資持有上櫃股票市值比重近年來更是持續成長，截至5月23日已達22.64%，顯示國際資金仍持續投入櫃買市場，尋覓優質且具潛力的個股。櫃買市場近年來之所以能創造如此佳績，除了有包含當沖降稅等各項政策利多的帶動之外，統一投顧董事長黎方國進一步指出，主要是台股具有殖利率高、本益比低及企業豐富度完整等三大優勢，吸引了國內外資金投入。

上櫃公司今年首季獲利亮麗，櫃買中心統計，全體上櫃公司2018年第1季稅前淨利合計達331億元，較去年同期增108億元，增幅48.4%；營收方面，第1季上櫃公司整體營收約5,232億元，較去年同期增439億元，增幅9.16%。元富投顧董事長劉坤錫表示，近年來新經濟崛起，高科技產業為全球主流；上櫃股票電子類股比重達50%之上，在全球供應鏈佔據重要位置。預期今年在電子業挹注下，台股企業獲利將穩健增長，上櫃企業獲利可望挑戰新高。因此，投資人在選股上，可考慮從企業獲利及殖利率題材等方面著眼。

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