櫃買人氣旺 四類股領漲

櫃買市場表現亮麗，2018年農曆年後開紅盤（2月21日）至5月23日已上漲7.46%，外資持有上櫃股票市值比重達22.64%，近期買賣交易情形持續火熱，五月份截至5月23日止上櫃股票日平均成交金額達386.27億元，其間更有三天成交金額超過500億元。

經統計櫃買市場2018年農曆年後至5月23日止上漲超過10%的類股計有生技醫療業、半導體業、文化創意業及資訊服務業等四大類股，漲幅分別為20.10%、12.17%、13.35%及13.92%。

經濟日報提供 分享 facebook 櫃買中心表示，櫃買市場生技醫療類上櫃公司目前計有83家，涵蓋製藥、醫療器材、食品生技及再生醫療等領域，2018年4月底83家公司總市值為6,071億元，占櫃買市場整體市值近二成，為櫃買市場第二大類股，而市值超過百億元的即有14家，今年截至4月底該14家上櫃生技公司成交金額達3,123億元。此外，櫃買市場亦深耕半導體產業，截至4月底半導體類上櫃公司達76家，總市值約8,906億元，占全體櫃買市場整體市值的26.45%，今年截至4月底之成交金額更高達1.08兆元，表現相當優異。在殖利率方面，上櫃半導體類股殖利率超過3%的公司即高達32家，占該類股的42%，類股加權平均殖利率更高達2.81%，遠優於一般固定收益型之投資工具。

經濟日報提供 分享 facebook 除了櫃買市場市值最高的「半導體」及「生技醫療」兩大族群外，櫃買中心也積極培育特色與新興產業，其中文化創意產業即在扶持文化創意力量，上櫃文化創意類股含括工藝產業、媒體、數位內容、創意生活、流行音樂及文化產業，目前文化創意類上櫃公司計有24家，2018年4月底24家公司總市值為1,038億元，其中市值超過10億元的即有20家，當中更有三家市值超過百億元，成果相當豐碩。

櫃買中心表示，期望藉由櫃買市場這個友善的資本市場平台壯大我國文化產業，讓全世界都能夠看到、聽到臺灣的聲音。除了股價表現亮眼外，上櫃文化創意類股流動性表現亦相當優異，今年截至4月底之成交金額達1,064億元，外資持有上櫃文化創意類股比例已達17%，且有逐漸增加的態勢，顯示上櫃文化創意類股確已受到國內外投資人的肯定。

此外，政府在打造「5+2」產業創新計畫的重要項目中，期望藉由發展「智慧機械」，讓我國成為全球智慧機械及高階設備關鍵零組件的研發製造中心。櫃買市場配合政府政策，積極協助我國工業4.0發展，上櫃公司在該領域中包含電控元件、傳動元件、機電系統工程、車用機械傳動設備、冷凍空調設備等，涵蓋在電子零組件及其他電子類等股中，投資人可從中研究適合的投資標的。